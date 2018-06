Neste sábado, 16 de junho foi um dia de festa para a região. Reunindo a comunidade na Rua da Cidadania do Pinheirinho para a realização do RICTV no Bairro (projeto da RICTV, a rede Record do Paraná) foram levados diversos serviços gratuitos e diversão em parceria com a Prefeitura de Curitiba através da Administração Regional.

A grande Festa Junina teve início às 10 horas da manhã se estendendo até às 17h com muita música sertaneja, danças em geral e apresentações especiais de danças gaúchas, além da exposição de artes, com diversas barracas com comidas típicas da festa de São João. Até mesmo aulas de dança fizeram parte do variado cardápio deste sábado frio de junho da nossa Curitiba.

Além da festa e dos arranjos típicos juninos, os participantes tiveram à disposição serviços como corte de cabelo, orientação direcionado a uma alimentação saudável, busca de vagas de trabalho para pessoas com deficiência, bom como orientação às pessoas interessadas em conhecer e se inscrever no Cadastro Único de Programas Sociais da Prefeitura de Curitiba. Tudo com muita animação e trabalho das pessoas responsáveis pela coordenação do evento.

O Administrador regional do Pinheirinho João do Suco ao comentar o trabalho de sua equipe na parceria com a RIC, destacou que “estes conseguiram desenvolver parceira importante, agregando ganho para a comunidade através de parceria com a iniciativa privada, atuando como protagonistas de ações rumo a evolução e ao desenvolvimento.”

Michelle Reffo, gerente de marketing do Grupo RIC Paraná falou que o “RICTV no Bairro tem como objetivo não apenas oferecer diversos serviços para a comunidade, mas também aproximar a emissora das pessoas e proporcionar uma interação entre telespectadores e apresentadores. Esses pontos de contato também são importantes para que possamos ouvir as necessidades das pessoas e levar a público por meio do jornalismo da RICTV | Record TV”.