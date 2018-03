A comunidade regional deve ganhar em breve a oportunidade de participar de um sistema cooperativo para suas movimentações financeiras. Está programado para o mês de junho a abertura de uma agência do Sicredi Sincocred. Já com local reservado, ela vai funcionar no Centro Comercial Claudino no Capão Raso.

Criado em 2004 a Sincocred, Cooperativa de Crédito Mútuo dos Comerciantes de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos de Curitiba e Região, cooperativa integrante do Sistema Sicredi, que na verdade funciona como um banco onde ao invés de atender clientes, ela atende aos seus associados que participam dos lucros da cooperativa. Cada cooperativa conta ainda com sua ligação à Sicredi, uma cooperativa Central.

No dia 13 de março, com a participação de quase 300 pessoas, entre convidados e associados foi informada a chegada do novo local de atendimento. Na oportunidade foi realizada também a prestação de contas do exercício 2017.

Falando aos associados Evaldo Kosters lembrou: “Todos somos clientes e usuários do Sicredi Sincocred e hoje estamos aqui no papel de donos e vamos decidir os novos rumos de nossa cooperativa, que sempre teve o intuito de promover o desenvolvimento das pessoas, não só das empresas”.

O gerente executivo do Sicredi Sincocred, Waldomiro Marca de Souza, agradeceu as entidades que apoiam a cooperativa, destacando a Fecomércio PR, Sistema Fiep, Sindirepa, Sincopeças e a Associação dos Servidores do Sesc, Senac e Fecomércio PR (Assesf), que disponibilizou o espaço para instalação de um posto de atendimento do Sicredi no Sesc da Esquina.

Encerrando o ano de 2017 com mais de 2,4 mil associados, a cooperativa apresentou um crescimento de 14%, e aumento de 18% nas operações de crédito com uma alta de 34% nos recursos totais.

Contando com a presença de toda a diretoria do Sincocred. Compuseram a mesa de autoridades: o conselheiro fiscal do Luiz Vieira; o vice-presidente, Gelson Jackson Frizzo; o presidente, Evaldo Kosters. Também a participação do presidente do Sincopeças Paraná, Juarez Berti Frizzo; o presidente do Sindirepa PR, Wilson Bill e o gerente executivo do Sicredi Sincocred, Waldomiro Marca de Souza.