Informando o início dos estudos das planilhas de custos das concessionárias de pedágios a agência oficial já nos prepara para mais um reajuste que nem foi ainda divulgada para não assustar.

Mesmo com os preços atuais a certeza é que a partir do dia primeiro de dezembro, e outras cinco acontecem em janeiro.

Em setembro de 2019, as tarifas de pedágio das rodovias administradas pelas concessionárias Ecovia e Ecocataratas tiveram redução de 30%, mas hoje já estão “normais” e vão ser reajustadas normalmente.

Uma reunião extraordinária por videoconferência deve decidir sobre os pedidos de aumento das concessionárias de pedágio.

Agora, a informação de que os reajustes das tarifas de pedágio das concessionárias Econorte, Rodonorte e Viapar foram suspensos por 60 dias.