Atualmente a tatuagem vem aumentando seu público de maneira significativa. Na verdade, ela vive mudanças significativas, sendo vista, assumida e praticada no mais diversos meios sociais.

É assim com este espírito moderno e ousado que vamos encontrar a equipe do Raul Tattoo Studio. Decorado com antiguidades, o local mantém um espaço reservado ao trabalho mais delicado que pode ser acompanhado através do vidro que separa as duas salas. Por ali desfilam corpos tatuados vindos dos mais distintos setores sociais sem restrição de gênero nem de idade ou status.

A tatuagem hoje está ganhando outros significados. Dos antigos estigmas, existem poucas resistências ao mesmo tempo em que assume o papel efetivo como mais um adereço corporal, como objeto de contemplação e ainda na condição de obra artística.

A familia Raul Tattoo é formada por um grupo de sete pessoas, desde 2009 trabalhando e se especializando no sentido de atender com exatidão os desejos de sua clientela, apresentando a máxima segurança, precisão e higiene.

Dentro de uma linha semelhante, vamos encontrar modificações e adornos, como o piercing desenvolvido com a máxima segurança e higiene, respeitando os pontos do corpo na escolha dos melhores lugares. Também se preocupam com a aplicação de jóias adequadas tanto pelo aspecto de segurança quando pelo lado estético.

São histórias as mais diversas, desde o registo de um momento significativo que pode ficar eternizado através de tatuagens.

Com uma equipe diversificada e com pessoas especializadas o Raul Tattoo Studio está preparado para registrar o desenho perfeito para atender os mais diversificados gostos. Referência em higiene e qualidade, a gente pode perceber no trato aos clientes como parte da família num atendimento personalizado.

Biossegurança

Em termos de segurança o Studio é certificado pela Vigilância Sanitária trabalhado sob rígidas normas higiene e assepsia.

Além do piercing, os estilos de tattoo são as mais variadas como: neo traditional, new school, old school, oriental, ornamental, pontilhismo, preto e branco, realismo, tribal e outros.

RAUL TATTOO STUDIO

• Trabalhando com diversos estilos a casa possui um público cativo e diversificado.

• É necessario agendamento, porém basta ir ao estúdio, onde normalmente você pode ser atendido na hora!

SERVIÇOS:

Raul Tattoo Studio

Tatuagem | Piercing

R. Pedro Gusso, 4127

CIC

98877-9176