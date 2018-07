Música: Quando eu me chamar saudade

(Nelson Cavaquinho | Guilherme de Brito)

Sei que amanhã

Quando eu morrer

Os meus amigos vão dizer

Que eu tinha um bom coração

Alguns até hão de chorar

E querer me homenagear

Fazendo de ouro um coração

Mas depois que o tempo passar

Sei que ninguém vai se lembrar

Que eu fui embora

Por isso é que eu penso assim

Se alguém quiser fazer por mim

Que faça agora.

Me dê as flores em vida

O carinho, a mão amiga,

Para aliviar meus ais.

Depois que eu me chamar saudade

Não preciso de vaidade

Quero preces e nada mais.

Pense em uma vida sem a morte. E será uma dor insuportável, uma existência insuportável, é impossível viver sem a morte. A morte define a vida, lhe dá uma certa intensidade.

Como a vida está passando continuadamente, cada momento se torna precioso, se a vida fosse eterna, quem se importaria? Todos poderiam esperar pelo a manhã para sempre, então quem viverá o aqui e o agora? Mas, como no futuro há a morte, isso força você viver o aqui e o agora. Você tem que mergulhar no momento presente, tem que ir o mas fundo possível, porque ninguém sabe se o próximo minuto virá ou não.

Se você for capaz de perceber esse ritmo, estará em paz com a vida e com a morte. Quando a felicidade vem, ela é bem vinda, quando a infelicidade vem ela também é bem vinda, sabendo-se que são parceiras de um mesmo jogo.

Isso é algo que precisa ser continuamente relembrado. Se você fizer disso uma lembrança fundamental, sua vida terá um sabor completamente novo: o sabor da liberdade, do desapego, o sabor do desprendimento. Você permanecerá calmo, silencioso, aceitando o que der e vier.