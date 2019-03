A grande virtude do marketing digital focado em produção de conteúdo é a habilidade de atrair mais interessados de maneira não intrusiva e criar um relacionamento da sua marca com a pessoa. Por isso, estabelecer a oferta de informações relevantes faz a sua empresa se tonar referência no segmento, e realizar essa nutrição de leads ajuda a transformar interessados em clientes efetivos.

Tendo esse processo bem executado, as empresas sentem um crescimento no número de leads gerados, porém muitos desses clientes interessados não estão ainda no ponto de compra. Com base nisso, muitas empresas recorrem ao sistema de qualificação de leads, para não perder a proximidade com esses futuros clientes. Mas o que é e como fazer essa qualificação? Veja abaixo.

O que é a qualificação de leads?

A qualificação de leads consiste em interagir e segmentar os leads gerados, por meio de estratégias de inbound, visando identificar o nível de interesse, a necessidade e aqueles que estão mais próximos de realizar a compra. Os futuros clientes são divididos em três grupos:

Leads com grande potencial (compra clara);

Leads em consideração de solução;

Leads pouco qualificados (ainda estão longe da compra).

Como qualificar os leads?

Para realizar esse processo é necessário ponderar dois aspectos: a persona e a intenção de compra. Ambos são peças fundamentais para chegar ao ato de compra. Afinal, os melhores leads para encaminhar ao setor comercial são os que apresentam o perfil do público-alvo e que estão na etapa de avaliação e compra.

Persona

A persona é o público-alvo definido pela empresa com características ideais de compra, levantadas pelo setor comercial e do marketing. Entre os pontos estipulados estão: cargo, renda, escolaridade, idade e necessidade (dor), dentre outros fatores. Quanto mais próximo desse perfil, maior é a chance de transformar interessados em clientes.

Quer saber mais sobre inteligência artificial e robô de marketing? Conheça a Mercado Binário, agência de marketing digital que já utiliza robôs e ferramentas de machine learning para seus clientes. Acompanhe e compartilhe o nosso blog para saber tudo sobre marketing digital com inteligência artificial. Confira nossos projetos de criação de site, todos compatíveis com os dispositivos móveis! Toda semana um vídeo novo no Canal MB. Curta nossa página no Facebook e siga nosso Instagram. Entre em contato conosco.