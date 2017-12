O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, se reuniu com deputados da bancada do PSB na Câmara dos Deputados para analisar o cenário político nacional e as perspectivas do partido para a eleição de 2018. Siqueira afirmou que o PSB deve lançar candidaturas próprias aos governos de pelo menos oito estados. Para o Senado Federal, prosseguiu, terá nomes competitivos, no mínimo, em três estados. “Eu tive a oportunidade de ir a pelo menos dez congressos estaduais e, sinceramente, nesses anos todos, nunca vi o partido tão empolgado em formar chapas, tão animado e unido”, afirmou Siqueira.

O Congresso Nacional do PSB está marcado para os dias 1º, 2 e 3 de março.