Em virtude das constantes reclamações de moradores alertando para o perigo e relatando acidentes entre as ruas Atílio Brunetti e Desembargador Ernani Guarita Cartaxo, no Capão Raso, a administração Regional do Pinheirinho esteve no local.

Acompanhado do Tico Kuzma, o administrador Regional do Pinheirinho, João do Suco esteve no local na última sexta, dia 16. Verificou a situação do cruzamento para encaminhar uma solução definitiva para este local que é muito problemático e há anos a comunidade luta para resolver o problema.

Em fevereiro ocorreu um acidente e um motociclista faleceu em função da batida. No dia 14 de março ocorreu outro acidente, agora entre um carro e uma van, sendo que o SIAT socorreu os feridos. Assim moradores da região solicitam com extrema urgência medidas para evitar mais tragédias no local. SETRAN promete mais uma vez esta solução com a possível mudança de preferencial.