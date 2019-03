O sucesso, assim como todo tipo de progresso não acontece por acaso. Só que o progresso pode (e acho que precisa) ser visto como diferente do sucesso. Talvez um pouco mais profundo ou consistente, uma vez que seu

significado, tem mais a ver com uma qualidade um estado de espírito, ou mesmo representar uma maneira de ser. Posso ser uma pessoa próspera, feliz e ao mesmo tempo conseguir o sucesso em minha profissão, com o reconhecimento público.

O Sucesso já é mais brusco e conclusivo como chegar ao fim, ou concluir um projeto ou empreitada, enriquecer, conquistar fama, vencer uma grande batalha.

Saindo do mundo reflexivo para o lado prático podemos registrar o progresso de nossa região por tudo que vem sendo feito por aqui. A cada dia uma novidade, uma nova empresa, um novo empreendimento vem mostrar que esta crise que nos cerca, mesmo sendo real, se obriga a conviver com gente trabalhadora e persistente numa demonstração clara de capacidade para realizar aqui os seus sonhos, conquistando o sucesso em seu empreendimento e também criando novas oportunidades para as tantas famílias que todos os dias chegam à nossa região.

É assim que nos orgulhamos de fazer parte desta realidade regional, plantando otimismo e divulgando o que de melhor acontece por aqui.