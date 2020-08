Jornada proposta pelo Sebrae/PR incentiva a participação feminina em processos inovativos

Tiveram início, em 25 de agosto, as atividades do novo programa do Sebrae/PR voltado para o público feminino. A Jornada de Empreendedorismo – Elas Inovam está acontecendo de forma digital com a participação de mil mulheres. Entre os objetivos está o aumento da participação feminina nas startups e empresas de tecnologia e nos ecossistemas inovação do Estado. As atividades se estenderão até o Conecta 2020, evento digital marcado para os dias 8, 9 e 10 de outubro.

O primeiro workshp aconteceu nesta quinta-feira (27), de forma digital, como todas as demais atividades e teve como tema “Gestão de problemas complexos”, com Karol Oliveira, diretora de inovação do Niac Brasil (Núcleo Internacional de Administração do Comércio B2B) e especialista na área.

“Os setores de tecnologia e inovação ainda têm poucas mulheres participando. A Jornada Elas Inovam despertou o interesse de muitas delas por todo o Paraná e até em outras regiões do país. Das mil participantes, 94 são de outros Estados”, destaca a consultora do Sebrae/PR, Dianalu de Almeida Caldato, coordenadora do Programa.

Dianalu ressalta que a Jornada terminará em outubro, com o Ideathon, uma maratona para desenvolver ideias e novos negócios durante o Conecta 2020. “É o maior evento de conexão dos ecossistemas de startups do Paraná, oportunidade para que as participantes possam conhecer os protagonistas de negócios inovadores no Estado”, completa.

Além do primeiro workshop, no dia 27, a Jornada Elas Inovam teve outras duas atividades. No lançamento do programa, no dia 18 de agosto, houve palestra de Gisele Paula, especialista em atendimento, com mais de 20 de anos de experiência, e sócia do Reclame Aqui por dez anos. No dia 25, foi a vez de um painel sobre oportunidades para mulheres na inovação, com Preta Emmeline (Techstars), Monnaliza Medeiros (Bossa Nova Investimentos), Daniela Vianna (Ephemeris.co) e Carol Gilberti (Mulheres Elétricas).

Ligia Pereira Blanco, empresária na área de comércio exterior, de Maringá, é uma das participantes da Elas Inovam.

“Adorei a iniciativa do Sebrae. Vivo pensando em como posso escalar meu negócio e a Jornada é uma oportunidade para conhecer o modelo das startups. Como venho do modelo de negócio tradicional, é ótimo estar em contato com os ecossistemas de inovação, respirar novos ares e abrir a mente”, afirma Ligia, acrescentando ainda que já está usando os novos conteúdos para o lançamento de um novo produto, em breve.

A empresária Carine Barreto Araújo, de Curitiba, que atua no ramo de lava car, explica que está procurando incorporar novas tecnologias no negócio, casando com a proposta do Sebrae/PR.

“Já temos um aplicativo para comunicação com os clientes, mas queremos inovar mais. Com a Jornada Elas Inovam, há a perspectiva de trazer aspectos de inovação e tecnologia para o negócio. Aprender e depois aplicar aqui”, reflete.

Carine ainda salienta a possibilidade de interação com empreendedoras de outras regiões. “Está se formando uma rede de contatos, de serviços e indicações. Isso contribui para o surgimento de parcerias e ampliação de negócios”, completa a empresária.

Participação

As interessadas em saber mais sobre a Jornada Elas Inovam podem entrar em contato com o Sebrae/PR pelo portal (www.sebraepr.com.br) ou pela Central de Atendimento (telefone 0800 570-0800).