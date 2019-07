Só para se ter uma ideia do trabalho desenvolvido nas regionais, estamos apresentando a seguir algumas das principais ações da equipe da Regional Bairro Novo durante este mês. Registro que foram informaçãoes repassadas pela Coordenadoria Técnica da Administração Regional Bairro Novo. É claro que tem muito mais ações dos demais setores da equipe do Fernando. Pois vejamos:

• Pavimentação da Rua Antonio José Bonato, no bairro Ganchinho – inicio em 22/07 Trecho da Rua Silvio Corazza a até a Rua Rosildo Portela, obra visitada pelo prefeito Greca.

• Reparos na pavimentação de concreto na ponte da Rua São José dos Pinhais (primeira vez que este tipo de pavimentação passa por manutenção desde a implantação em 2002).

• Finalizadas as obras de reperfilamento da calha do Arroio Boa Vista.

• Final das obras de contenção de erosão nas margens do arroio Boa Vista.

• Inicio obras de contenção de erosão nas margens do arroio Cercado na travessia com a Rua Izaac Ferreira da Cruz.

• Início da limpeza e reperfilamento da calha do Córrego Vila Osternack no trecho da Rua Victalino Jose Bolicenha até a Rua Mandirituba.

• Continuidade da implantação de quadra com grama sintética nas praças Marli Queiroz de Azevedo e Praça das Tendas.

• Pintura de faixas de trânsito na Rua Nicola Pelanda (em andamento).