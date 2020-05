A Prefeitura de Curitiba, por meio da Urbanização de Curitiba (Urbs) abriu edital para a escolha de permissionários para 14 quiosques no Mercado Municipal Capão Raso, antigo shopping popular, que está sendo reformado.

A concorrência será feita pela maior oferta e poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Os preços mínimos de outorga dos 14 lotes variam de R$ 3.564 a R$ 23.760.

Os espaços que serão licitados têm 9,9 m², 19,8 m² e 39,6m². Os ramos comerciais apresentados pelos empreendedores devem respeitar o plano de ocupação definido pela Urbs, que proíbe uma série de atividades de acordo com cada ambiente. Há espaços permitidos para instalação de bancas de hortifrútis, café e confeitaria, por exemplo. A outorga é por 60 meses.

O recebimento e a abertura das propostas será em 25/5, às 13h, na sede da Urbs, no Jardim Botânico.

Remodelação

O antigo Shopping Popular e atual Mercado Municipal Capão Raso completa sua remodelação neste mês. O local está recebendo várias melhorias, como pintura, troca de lâmpadas e adequação da praça de alimentação. O espaço recebeu ainda novos toldos, decoração e estacionamento.

O Mercado Municipal conta com 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e Armazém da Família. Além do tradicional comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O edital estará disponível no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br. Maiores informações pelo telefone (41) 3320-3093.