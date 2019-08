A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (13) em endereços ligados a uma rede de pet shops. Sócios e funcionários da empresa são suspeitos por maus-tratos a animais, estelionato e falsificação de documentos privados.

A operação foi realizada em Curitiba e em São José dos Pinhais. Na Capital, os policiais civis cumpriram mandados judiciais nos bairros Batel, Hauer, Portão, Boqueirão, Pinheirinho, Centro e Campo Comprido – dois dos locais no interior de shoppings. Na RMC as buscas aconteceram no bairro Faxina e no Centro de São José dos Pinhais.

A empresa investigada atua na venda de filhotes de cães de raça, tem canil e clínica veterinária. Segundo a PCPR, o grupo se aproveitava de sua estrutura e da fama consolidada para enganar clientes que adquiriram animais a alto custo, acreditando em sua procedência, mas, na verdade, recebiam cães com problemas de saúde, na maioria das vezes com doenças pré-existentes e com emissão de “pedigree” falso.

Há indícios de que os animais ofertados pela empresa investigada sofriam maus-tratos. A investigação aponta que eram submetidos a condições degradantes de sobrevivência, passando finais de semana sem alimentação e higiene adequada.

De acordo com as diligências, a empresa comercializa raças de cães que não são procriadas no canil da rede e revende como se fossem da matriz. Além disso, não permite visitação ao local, pois alegam que é para segurança dos cães.

Ao todo, 72 cães foram resgatados e três pessoas encaminhadas à delegacia da PCPR. Os animais receberão atendimento em uma Organização Não Governamental cadastrada na Prefeitura de Curitiba, onde receberão tratamento, e posteriormente serão colocados para adoção.