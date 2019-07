A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recebeu um reforço de 30 novas viaturas policiais, do modelo Trailblazer 4×4, da Chevrolet. Os veículos foram entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, na manhã da quarta-feira (10), durante solenidade na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais.

Das 30 viaturas entregues, 17 são caracterizadas e 13 descaracterizadas. Os veículos possuem alta performance e movidas a Diesel. Todas as viaturas estão equipadas com guincho e demais acessórios necessários para o uso do policial civil em atividade.

“É o projeto do Governo do Estado de recuperação da frota da segurança”, afirmou o governador durante a solenidade de entrega. “É um pequeno início daquilo que vamos investir nas Polícias Civil e Militar. Com o planejamento da Secretaria de Segurança estamos conseguindo fazer com que os investimentos se tornem realidade”, destacou o governador.

Para o secretária da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares, essas viaturas chegaram em boa hora. “É um grande apoio que as nossas forças de segurança estão recebendo”, ressalta.

O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, acredita que entrega das novas viaturas é um avanço significativo para a Polícia Civil. “Só melhora a qualidade do atendimento para a população”, acrescentou Rockembach.

A Polícia Militar também foi contemplada com 72 novas viaturas, as quais serão destinadas ao fortalecimento das ações ostensivas, principalmente às equipes policiais das Rondas Ostensivas Tático Móvel, das unidades operacionais e da Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Operações Especiais.