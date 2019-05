O Aeroporto Internacional Afonso Pena, que atende a capital paranaense, foi considerado o 4º melhor do mundo, segundo dados da pesquisa realizada pela AirHelp Score, especialista mundial em direitos dos passageiros aéreos.

Segundo a AirHelp Score, o Aeroporto Internacional Hamad, no Catar, é o melhor mundo, com nota final de 8,39; seguido pelo Aeroporto Internacional Tóquio Haneda, no Japão com 8,39; e pelo Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia, que recebeu a nota 8,38. O Aeroporto Internacional Afonso Pena recebeu nota final de 8,37.

Ao todo foram avaliados 132 aeroportos, entre os 30 países onde o AirHelp Score atua e a seleção foi feita entre os mais conhecidos e os mais movimentados do mundo. Os critérios usados na pesquisa foram pontualidade, responsável por 60% dos pontos, reunindo estatísticas relativas à partida e chegada de todos os aviões; qualidade do serviço e qualidade do varejo, cada um com peso de 20% na avaliação.

Nestas categorias o Aeroporto Internacional Afonso Pena recebeu 8,4 pontos, para pontualidade de voos, 8,4 para qualidade de serviço e 8,3 em qualidade de varejo.

“A escolha do Aeroporto Afonso Pena como o quarto melhor do mundo é muito importante pois reflete a percepção dos usuários e ajuda a divulgar internacionalmente o destino Curitiba”, avalia Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo. Ela lembra que, além do aeroporto reconhecido internacionalmente pela qualidade, a capital conta com diversas rodovias que permitem fácil acesso, além de ter completa infraestrutura de turismo. “São 164 centros de eventos com capacidades diversas, inclusive acima de mil pessoas, e uma ampla rede de hospedagem, com 123 hotéis de diversas categorias, além de apart-hotéis, flats e hostel”, completa Tatiana.

A AirHelp Score é a maior especialista mundial em direitos dos passageiros aéreos. Atua em mais de 30 países e auxiliou mais de 10 milhões de viajantes nos últimos seis anos. Cerca de 40 mil usuários contribuíram com a pesquisa, que contou com a participação de cerca de 2,5 mil brasileiros.

O Brasil é o único país a ocupar duas posições na lista dos dez mais bem avaliados; no ranking geral. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, ficou em 10º lugar.