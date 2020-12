O maior embarque de ônibus da história do Porto de Paranaguá aconteceu na sexta-feira (13/11). Em um único lote, o navio Maestro Universe carregou 155 unidades. Os veículos de transporte coletivo serão levados para os portos de Boma, no Congo, e Luanda, em Angola. A previsão é que zarpe para a África no início da tarde. A viagem deve durar entre dez e 13 dias até os destinos.

“Esses grandes embarques têm muito representatividade para os Portos do Paraná. Sermos escolhidos por um grande fabricante nacional para o embarque dos seus produtos indica o alto grau de eficiência da gestão portuária”, afirma o diretor de Operações da Portos do Paraná, Luiz Teixeira da Silva Júnior.

Ele destaca que o Porto de Paranaguá possui uma estrutura física que possibilita o recebimento e posicionamento de grandes quantidades desses veículos, dentro da área alfandegada. “Com toda segurança, permitindo ainda uma operação mais ágil”, diz.

Segundo Teixeira, esses seriam os principais atrativos do Porto de Paranaguá para grandes embarques dos ônibus. “Oferecemos, também, aos usuários uma infraestrutura marítima segura, com manutenções permanentes dos canais de acesso, dos berços e regras claras de programação, atracação e operação”, completa Teixeira.