A cartilha “Ada – distância sim, sozinhos nunca” foi premiada com o primeiro lugar no desafio nacional Grand Prix de Inovação Covid-19

Com tanta gente estudando em casa, nada melhor que apresentar algumas sugestões para ajudar nesta nova maneira de estudar. E aqui temos um exemplo premiado.

Como adaptar suas aulas presenciais para o formato a distância? Esta foi a pergunta que guiou os professores Kleber Lopes Petry e Emerson Amaral, do curso técnico em informática no Senai em Maringá, no desenvolvimento da cartilha “Ada – distância sim, sozinhos nunca”. “Quando trabalhamos na sala de aula, presencialmente, há um convívio social. Sair deste convívio presencial para o remoto é um desafio. Sabemos que a internet tem muitas ferramentas boas e gratuitas. Então, nosso objetivo foi definir quais são as ferramentas ideais e como adaptá-las para que o ambiente educacional continue ativo a distância”, conta Kleber. A cartilha rendeu para os professores o primeiro lugar no Grand Prix de Inovação Covid-19, desafio nacional do Senai que objetivou promover a criatividade por meio de soluções educacionais para o período de pandemia.

Professor Klebar destacou que “além de selecionar ferramentas efetivas, tivemos que levar em consideração o perfil dos alunos, pois não são todos que aderem e têm facilidade com tecnologia. Entre as nossas soluções, procuramos elencar sugestões que abrangem comunicação curta e instantânea, com com transmissões objetivas, e elementos de gamificação e desafios para os estudantes”.

São apenas 15 páginas, não deixe de ler neste link: https://drive.google.com/file/d/1RfHeFbTIOTFg0n11JtVTFzygWNWVdT6X/view, ou pesquise na web buscando por cartilha Ada CTM Maringá, ou SENAI Maringá.

Cinco regras da cartilha “Ada – distância sim, sozinhos nunca”

Os professores elencaram cinco regras para melhorar a dinâmica das aulas virtuais. São elas:

Facilidade de encontrar as informações: todas as informações da aula devem estar com fácil acesso, seja atividade, a solução apresentada pelos alunos ou até mesmo o feedback das atividades.

Ferramentas acessíveis: busque ferramentas que sejam de fácil utilização ao meio que os alunos estão habituados. Não imponha ferramentas, apresente e veja se irá surtir efeito.

Respostas rápidas: adote um tempo de resposta menor. Evite o e-mail nessa abordagem, pois o tempo de resposta é longo comparado com uma mensagem instantânea.

Feedback: esteja sempre aberto ao feedback. Se algo não está dando certo, mude a estratégia o quanto antes.

Aulas mais curtas: fracione suas aulas ao vivo, não seja cansativo, utilize técnicas como a de pomodoro para o gerenciamento da atenção dos seus alunos.