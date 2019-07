A Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito deflagrou mais uma fiscalização de trânsito nesta terça-feira (16/7), na CIC. Houve apreensão de um veículo adulterado que tinha alerta de roubo desde o mês passado. O motorista, de 44 anos, foi conduzido para a delegacia pelo crime de receptação.

Com a participação de policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fiscalização também teve como foco inspecionar veículos adulterados, furtados ou roubados, além das práticas administrativas de rotina.

Em meio a 123 abordagens, foram emitidos 50 autos de infração por irregularidades diversas, além de 22 remoções: 18 automóveis e quatro motos.

Integração

A Prefeitura desenvolve ações integradas de trânsito com as polícias de forma periódica. Além do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), DFRV e PRF, os trabalhos já foram feitos em conjunto com a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Guardas municipais e agentes de trânsito deflagram blitz vários dias por semana, em locais e horários alternados, por toda a cidade. Com melhorias de engenharia de trânsito e ações educativas, a fiscalização é um dos três pilares do Programa Vida no Trânsito, do qual Curitiba faz parte. A meta é reduzir em 50% as mortes no trânsito até o ano de 2020.