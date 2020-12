Depois de trabalhar por todo o Paraná, Odilio Vissoci, sentou raízes definitivas em Curitiba ao lado de sua inseparável esposa Angelina. Começou com sua farmácia e dali para as “suas” comunidades de onde foi destacar como uma das principais lideranças do Rotary, querido companheiro sócio fundador do Rotary Clube Sítio Cercado.

Entre outras ações, destacou-se na fundação da ARCA, de cujas organizações foi presidente, dispensando seu tempo, trabalho e finanças, em prol das atividades, sempre voltado às necessidades sociais junto a muitas igrejas da região e na Arquidiocese de Curitiba. Seu carinho e dedicação especial como instrutor na formação de bandas de diversas escolas.

Amava o que fazia e fazia com uma dedicação primorosa. Era um feliz benfeitor e um rotariano exemplar. Irradiava alegria nos mais diversos eventos cívicos que ajudou a fundar nestes quase 30 anos de Rotary. Destaque na igreja e na comunidade regional suas ações foram além da sociedade civil, convivendo no meio militar, escolar, religioso e outros segmentos, sempre divulgando o Rotary, sua fé e amor ao próximo.

Rogamos ao Supremo Criador que o acolha, dando-lhe o merecido descanso eterno!