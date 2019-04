Desde o dia 27 de fevereiro, a Secretaria de Obras Públicas está trabalhando na região visando desassorear o canal do Rio Vila Formosa no Novo Mundo para evitar que durante o período de chuvas mais intensas, as ruas e casas sejam inundadas.

Mesmo trabalhando com muito empenho a previsão é de que os trabalhos, que se concentraram num trecho de pouco mais de mil metros do leito do rio, durem mais cinco meses.

Somente nos primeiros 20 dias de trabalho, mais de 500 metros cúbicos de lixo, restos de construção e todos os tipos de sedimentos foram retirados do leito do rio.

É importante que os moradores da redondeza mais conscientes convidem seus vizinhos para dar uma olhada no trabalho a fim de mostrar a quantidade de entulho e a importância de dar o destino correto ao lixo que hoje é jogado no rio.