A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) promoveu uma transformação na Vila Bela Vista da Ordem, no Tatuquara. A intervenção garantiu aos moradores pavimentação de vias, redes de drenagem, água e esgoto, além de recuperação ambiental com área esportiva e de lazer.

“Estamos entregando a esta comunidade mais uma obra que encontramos paralisada quando assumimos a Prefeitura. Colocamos recursos do município para finalizar este projeto que beneficia centenas de famílias carentes. O povo curitibano merece viver com dignidade”, ressalta o prefeito Rafael Greca.

Foram pavimentados 2,7 quilômetros de vias. São trechos de importantes ruas da região, como a Francisco Raphael Dilascio. Também foram implantados 3,5 quilômetros de redes de drenagem e 4,2 quilômetros de redes de água e esgoto.

Onze famílias que viviam no local em situação de risco e sobre diretriz de arruamento foram transferidas para novas moradias na vila. O local que foi desocupado passou por recuperação ambiental com plantio de grama e implantação de ciclovia e cancha esportiva.

O valor total do investimento para as obras de urbanização e recuperação ambiental foi de R$ 3,7 milhões, recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e da Prefeitura. A retomada das obras foi possível graças à aprovação de um aditivo de serviço, no valor de R$ 426 mil, com recursos próprios do município.

Para a construção das 11 moradias foram investidos R$ 648 mil, provenientes do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS). Outras 53 unidades habitacionais serão construídas na Vila Bela Vista da Ordem, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O projeto está em fase de licitação.

“A principal atribuição da Cohab é a construção e regularização de moradias, mas também existem outras funções importantes, como a realização de obras de infraestrutura e recuperação ambiental de áreas degradadas. Com isto, ganham as famílias diretamente beneficiadas e a cidade como um todo”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Outra vida

A dona de casa Marisete dos Santos, 29 anos, conta que a intervenção da Cohab vai transformar o dia a dia de sua família. “Antes era muito feio, mal cuidado. Quando levava as crianças para a escola eles chegavam todos sujos de barro. Agora que já vão recomeçar as aulas, eu sei que não vai ser mais desse jeito”, comemora.

Para Vanessa Ribas, 33 anos, as melhorias têm outro significado. “Meu filho sofre de asma, antes era mais complicado para ele, pois tinha muita poeira. Agora com a obra terminada ele pode respirar melhor. Com o asfalto ficou melhor para todo mundo”, afirma.