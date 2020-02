dicas práticas para o sucesso

Por Joel Moraes

O caminho para alcançar um objetivo nem sempre é fácil. As metas precisam necessariamente de um método eficaz para serem atingidas, mas a disciplina é o que irá determinar o tempo e a taxa de sucesso.

Mas como eu posso ter disciplina?

É preciso ter processo e saber exatamente o que quer, o que vai fazer com isso, os porquês, benefícios, recompensas e como vai chegar lá. Os desafios vão exigir que você eleve seus padrões, então coloque mais energia e mais foco dedicando mais atenção.

Saiba por quem você vai fazer o que está almejando, quem está dependendo do seu sucesso e saiba que a sua disciplina pode influenciar no resultado, logo, se pergunte:

Como eu me sinto sabendo que tem gente esperando que tenha uma disciplina deliberada.

Tenha mini-hábitos, não adianta querer resultados de mudanças do dia para a noite. Pequenas atitudes resultam em uma mudança mais natural e menos exaustiva, dando chance ao hábito, tenha um esforço inteligente.

Não confunda rotina com monotonia. Para conseguir subir 200 degraus de uma escada, é preciso subir um degrau de cada vez, mas não quer dizer que será da mesma forma. Rotina é o que fazemos automaticamente, poupando a mente como escovar os dentes, assim economizamos energia para o que é interessante. O problema não é o hábito e sim o como fazemos uma determinada atividade. Tenha uma Rotina de Entrada

Trata-se de uma rotina para iniciar o dia, pois ter rotina é liberdade.

• Aplique a regra TLA – Tocou, Levantou, Água. Em outras palavras, quando o despertador tocar, levante e se envolva com água. Pode ser beber água com limão, lavar o rosto, o que você quiser.

• Pratique Exercício Físico.

• Faça banho de contraste, ou seja, ainda com corpo aquecido, tome um banho gelado.

• Inicie o dia com palavras de Poder.

• Pratique meditação. Antes de iniciar o dia, pergunte o que você quer, por que você quer e o que você precisa fazer para ter o que você quer?

• Faça um café da manhã saudável. Preparação do Dia

• Faça seu To Do List- ou seja, a lista de coisas que precisa fazer ao longo do dia.

• Defina sua Big Win- que é a coisa mais importante que você precisa fazer no dia.

• Enumere a lista – saiba o que tem que fazer por ordem de relevância e urgência. Comece sempre pelas atividades mais chatas e trabalhosas.

• Start – simplesmente comece, mas mantenha o foco.

Tenha uma Rotina de Saída

• Ao terminar suas tarefas do dia, imediatamente dedique seu tempo para a família.

• Em seguida, defina um horário para leitura, estudos, para assistir documentários.

• Tome um banho quente e comece a meditar, a relaxar.

• Vá para a cama, pois o ambiente deve te ajudar a continuar relaxando até dormir.

Pessoas disciplinadas e com rotina tendem a ser perseverantes, com capacidade de não desistir apesar das falhas e dos contratempos, com autocontrole e capaz de resistir a distrações ou tentações.