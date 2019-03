Em entrevista com o comandante da 3ª Cia da Polícia Militar, no Pinheirinho tomamos conhecimento da nova estratégia de policiamento da capital paranaense.

Utilizando das informações de estatísticas e dados levantados ao longo dos últimos anos o Cel. Hudson e sua equipe estão com uma nova postura onde a presença do policial é mais visível através da colocação de viaturas em pontos estratégicos, alterados constantemente, onde os mesmo permanecem também por tempo alternado. Ao mesmo as viaturas mantidas em movimento também são acompanhadas por satélite. Tudo isto obedecendo cronogramas de distribuição de serviço e mobilidade.

Na verdade, existe um tipo de rodízio, onde a movimentação das viaturas e dos policiais é feita numa alternância entre as necessidades percebidas pelo comando da Cia e da programação feita pelo com base nas estatísticas levantadas pelo Comando da Capital.