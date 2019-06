A entrega do empreendimento habitacional Moradias Creta, no Tatuquara, está caminhando para a reta final. Os 12 sobrados e cinco casas térreas serão destinados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) para famílias que foram transferidas das áreas onde estão sendo construídas obras das alças de acesso do viaduto Pompeia, às margens do trecho sul da BR-116.

O prefeito Rafael Greca destacou que para possibilitar ligação do Tatuquara ao restante da cidade por sobre a BR foi necessário remover algumas moradias irregulares que existiam no local.

Viaduto

O Viaduto Pompeia foi entregue em setembro de 2015 pela Autopista Planalto Sul/Arteris – concessionária responsável pela rodovia BR-116, mas não ganhou as alças de acesso necessárias para viabilizar sua utilização.

As estruturas deveriam ter sido construídas pela gestão anterior, mas só a partir de 26 de setembro de 2018 a obra foi iniciada e tem a previsão de ser entregue no próximo mês de setembro. O projeto para recuperar a região foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e as obras estão sendo executadas sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas.