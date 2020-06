A ser implantada em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba o investimento conta com o programa de incentivo do Governo do Estado e deve iniciar operação em 2021 gerando 100 novos empregos.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Adimax Indústria e Comércio de Alimentos, Adir Comunello, anunciaram o empreendimento em solenidade oficial. a Indústria fabrica e distribui alimentos para cães e gatos.

O cronograma prevê que a empresa comece a funcionar até o fim de 2021.

Enquadrado no programa de incentivo fiscal vai receber entre outros, dilação de prazos para recolhimento do ICMS, incentivos para melhoria da infraestrutura, comércio exterior, desburocratização e capacitação profissional.

Ratinho Junior destacou o novo investimento mesmo neste momento ”com essa pandemia que assola o mundo todo, aqui no Paraná estamos trabalhando e olhando para o futuro. Hoje consolidamos a chegada no Estado de mais uma grande empresa, uma das maiores fabricantes de rações da América do Sul, que vai gerar emprego e renda em Mandirituba”.

Adir Comunello, presidente da Adimax, explicou que a planta paranaense será a quinta da indústria no País, e agradeceu “toda a atenção e suporte do Governo do Estado em relação a incentivos e infraestrutura. Estamos nos sentindo muito bem acolhidos. Pretendemos ajudar a trazer mais empresas para a cadeia, terceiros que estão atrás do nosso negócio, como, por exemplo, para o setor logístico”.

Participaram do evento os secretários Guto Silva (Casa Civil), Norberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento) e João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), e a vice-prefeita de Mandirituba, Rosilene Vonsovicz Weber.