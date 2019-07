Toma posse na segunda-feira (08/07), às 14 horas, a nova cúpula administrativa da Seção Judiciária do Paraná. O juiz federal Rodrigo Kravetz assume a Direção do Foro e a juíza Federal Luciana da Veiga Oliveira a Vice-Direção. Os magistrados serão responsáveis pela gestão da Justiça Federal do Paraná durante o biênio 2019-2021. A cerimônia acontece no Auditório Juiz Federal Lício Bley Vieira, da Sede da SJPR em Curitiba. (Avenida Anita Garibaldi, nº 888).