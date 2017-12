D-Manhã, D-Tarde, D-Noite.

É sempre a mesma coisa: tudo visto em 3D.

Mensalão, Lavajato, propina, propinoduto, etc.

Tudo regado a uma boa “ideia” 51 milhões DGeDeis.

ERRADO

A liberdade significa basicamente, intrinsicamente, que você é capaz de escolher o que é certo ou errado. É o perigo, assim como acontece com o medo, é que o errado seja sempre aquilo que é mais fácil. O errado é como descer uma ladeira, o certo é subir uma ladeira. Subir é mais difícil, é uma tarefa árdua. Quanto mais alto você sobe, mais árdua se torna. Mas descer é muito fácil, você não precisa fazer nada, a gravidade faz tudo por você. Você pode apenas rolar como uma pedra caindo de cima da montanha. A pedra chega até o vale sem que seja preciso fazer nada. Mas se quiser ascender em sua consciência, se quiser ascender no mundo da beleza, da verdade, do êxtase, então você deve procurar pelos picos mais altos. E isso certamente é difícil…

A liberdade lhe dá a oportunidade de descer abaixo dos animais ou ascender acima dos anjos. A liberdade é uma escada; um lado da escada vai em direção ao inferno, o outro lado toca no paraíso. É a mesma escada. A escolha é sua, a direção precisa ser determinada por você.

O fim significa retornar ao princípio.