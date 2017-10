Há, o poder e os poderosos e sua capacidade de atração. Ele levam consigo um símbolo que em muito supera a racionalidade. A maioria de nós sonha com o poder, o poder nos mais diversos aspectos e espectros que habitam a mente humana.

Quem tem ou está no poder, (ôba!) usufrui, quem não consegue chegar lá alimenta seu sonho. Destes, um bom percentual acaba se contentando em se manter à sombra do poder, um local onde vamos encontrar a mais variada gama de tipos humanos; tipos inimagináveis.

Um dos aspectos mais visíveis do poder o Brasil assistimos diariamente nos meios de comunicação. Destacam os membros do supremo e do Ministério Público, o presidente, senadores, deputados e correlatos. O noticiário gira em torno dos escândalos? Gira, mas gira mesmo é em torno dos mais poderosos reverberando pomposos discursos ininteligíveis, mas “lindos” que encantam alguns telespectadores com “togados” juízes empoleirados sobre o luxo, pompa e cerimônias absurdas.

A grande questão é que o poder em si não deveria ser visto de maneira negativa, pois as pessoas incumbidas de zelar pelo bem comum precisam mesmo de poder para conseguir desenvolver a contento sua tarefa de lutar em defesa do bem comum. E é este bem comum que na verdade parece desaparecer da cabeça da grande maioria dos que chegam ao poder. Assim, esquecem a razão do exercer o cargo passando a usufruir do cargo. Partilhando sua mesa com outros poderosos acabam se distanciando da população em geral e dos problemas que cercam a Nação. Como vivem bem, se concentram em se manter no poder e desta maneira pouco conseguem ver da população (Veja TV Justiça pág 16).

Encerrando, deixo a sugestão de alterarmos a nomenclatura dos três poderes para três serviços ao lembrar da lenda em torno de Alexandre Magno. Sabendo que ia morrer determinou que seu caixão fosse transportado por médicos; que o caminho fosse coberto com seus tesouros e suas mãos ficassem para o lado de fora do caixão. Quis mostrar que os médicos não tem poder diante da morte, que os bens materiais vão ficar aqui e como veio ao mundo suas mãos voltariam ao túmulo vazias.

Até mesmo o Papa Francisco pediu aos seus bispos que se afastem da atração do “poder” mundano.

Com ou sem poder, a verdade é indiscutível: nossa passagem por este mundo tem fim.

Ainda bem.