Segue crescente o volume de cargas movimentado pelos portos paranaenses em 2020. Comparando os meses de setembro, deste e do ano passado, o acréscimo registrado passa dos 28%. No último mês, 5,26 milhões de toneladas foram embarcadas e desembarcadas no Estado. Nos mesmos 30 dias, em 2019, o volume das operações foi de cerca de 4,1 milhões de toneladas.

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o aumento registrado é de 11% em relação ao mesmo período em 2019. Neste ano, 43,9 milhões de toneladas foram importadas e exportadas pelos terminais do Paraná. No ano passado, nos noves meses, 39,7 milhões de toneladas.

“Este 2020 está sendo um ano de muitos desafios, mas estes estão sendo superados com muito esforço não apenas da empresa pública, mas de toda a comunidade portuária”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. “Os resultados que estamos alcançando, mês a mês, é fruto de um trabalho que está sendo pautado na sinergia entre os diversos atores, na otimização das regras e ajustes operacionais e, obviamente, nas recentes obras e investimentos”, acrescenta.

Ao se referir à campanha de dragagem em andamento, uma das maiores que os portos já tiveram, e à inauguração das expansão e modernização à oeste do cais do Porto de Paranaguá, Garcia afirma que o foco, este ano, tem sido na atenção total aos usuários do porto paranaense.

Segundo Garcia, os esforços são em manter a infraestrutura pronta e adequada para atender a demanda de todos os setores, em especial o Agronegócio. “Trabalhamos para que os exportadores do nosso agronegócio não encontrem nenhum gargalo, nenhum obstáculo”.

GRANEIS – Em maior percentual de aumento, 11% nos noves meses do ano, o segmento dos granéis sólidos, de importação e exportação, é o que movimenta mais. Este ano, são 29,15 milhões de toneladas de cargas frente às 26,2 milhões de toneladas registradas no ano passado.

Soja, farelo de soja e açúcar – estes últimos, se destacando também no Porto de Antonina, não apenas em Paranaguá – são os produtos que registram maiores altas na exportação.

PRODUTOS – Cerca de 13,2 milhões de toneladas de soja (grão) foram embarcadas no Porto de Paranaguá, este ano, até setembro. Comparado às 8,4 milhões de toneladas embarcadas no período, em 2019, o aumento registrado chega a 58%.

Nos embarques do farelo, a alta na comparação dos nove meses de 2020 com 2019 é de 14%. Este ano, 4,46 milhões de toneladas do produto foram movimentadas; no ano passado, 3,9 milhões. Nesses totais também estão contabilizados os volumes exportados pelo Porto de Antonina. Por lá, foram embarcadas 233.750 toneladas de farelo de soja. Este ano 21% a mais que no ano passado, com 193.856 toneladas.

Somando o açúcar embarcado a granel e o que deixa os portos paraenses em sacas, já são 3,11 milhões de toneladas exportadas neste ano. Comparado às 1,79 milhão de toneladas registradas em 2019, o aumento é de 73%.

Desse volume, 73.196 toneladas foram movimentadas no Porto de Antonina; 50% a mais que as 48.919 toneladas de açúcar exportada por lá, de janeiro a setembro do ano passado.

Ainda no mesmo segmento, mas na importação, o produto mais movimentado e que registra o maior percentual de aumento é o adubo. No acumulado deste ano, foram cerca de 7,2 milhões de toneladas importadas, 6% a mais que as 6,78 toneladas descarregadas em 2019 no período.

OUTROS SEGMENTOS – O segundo segmento que mais movimenta cargas nos portos do Paraná é o da Carga Geral. Neste, mais de 9,1 milhões de toneladas de produtos já chegaram ou deixaram o país pelos terminais portuários do Estado. O volume é 9% maior que o registrado em 2019; 8,35 milhões de toneladas.

O aumento registrado nas movimentações dos granéis líquidos é de 7%. Este ano, cerca de 5,55 milhões de toneladas já passaram pelo Porto de Paranaguá. Em 2019, nos noves meses, foram 5,19 milhões de toneladas. Destaque para o aumento de 23% registrado nas exportações de óleo de soja. Este ano foram 748.471 toneladas embarcadas do produto. Em 2019, 609.687 toneladas.

CONTÊINERES – Também houve alta nas importações e exportações de contêineres. Este ano, foram 675.808 TEUs movimentados de janeiro a setembro – 4% a mais que as 649.531 unidades (equivalentes a 20 pés) registradas no período de 2019.

No segmento, as exportações das carnes – que estão entre os principais produtos embarcados nos contêineres – se destacam. O volume de carne suína embarcado este ano, de janeiro a setembro, está 40% maior, com cerca de 70 mil toneladas. Em 2019 foram 50 mil toneladas. Esse último dado é do Ministério da Economia (Comex Stat).

A carne bovina registra aumento de 37% nas exportações pelo Porto de Paranaguá. Este ano, 297.067 toneladas do produto foram exportadas. Em 2019, 217.303.

As exportações de frango – com 1,5 milhão de toneladas – e de peixe e crustáceos – com cerca de 39,5 mil toneladas – permaneceram quase iguais na comparação dos períodos.

PARTICIPAÇÃO – Das 43,9 milhões de toneladas movimentadas, este ano, até agora 28,8 milhões são de cargas de exportação (volume 15% maior que as exportações de 2019, no mesmo período). As outras 15,1 milhões de toneladas são de importação (que registra alta de 3% em relação ao volume desembarcado no ano passado).