Moradores do Capão Raso comemoram a finalização do asfalto novo em três ruas vias do bairro. São 375 metros de revitalização do piso nas ruas Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas, Pedro Américo e Professor João Mazzarotto.

O trabalho nas três vias foi feito por equipes da Secretária Municipal de Obras pelo processo de reciclagem a frio, que tem como finalidade a revitalização da camada asfáltica danificada, promovendo reforço estrutural do pavimento.

Rápida

Um novo trecho da via rápida que liga os bairros Pinheirinho, Novo Mundo, Capão Raso e Portão está ganhando asfalto novo. A obra acontece em dois trechos: na Rua Francisco Raitani, entre a Pedro Américo e a João Rodrigues Pinheiro (1.795 metros), no Capão Raso; e na Rua Irmãs Paulinas, entre a Catarina Scotti e Pedro Américo (438 metros), no Novo Mundo.

Durante as obras, há bloqueio parcial de duas faixas da rua. Os trabalhos continuam até o fim de julho.