INGREDIENTES

• margarina para untar

• 12 fatias de pão de forma (sem a casca)

• 1/2 lata de molho de tomate pronto (coloquei 1 sache de sazon sabor do nordeste)

• 6 fatias de presunto (ou a gosto)

• 4 colheres de sopa de requeijão

• 12 fatias de muçarela (ou a gosto)

• 1/2 caixa de creme de leite

• 1 tomate grande cortado em rodelas

• orégano a gosto

PREPARO

Unte um refratário com margarina. Forre o fundo com 6 fatias de pão de forma. Colocar metade do molho de tomate temperado, presunto, camada de requeijão, metade da muçarela, restante do pão de forma, molho de tomate, creme de leite, muçarela, tomate em rodelas, orégano. Leve o refratário ao forno até a muçarela derreter (fiz no micro-ondas)