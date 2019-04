Em palestra na Mercosuper 2019, que termina no dia 11 de abril, o jornalista e economista Luís Artur Nogueira fez um balanço do governo do presidente Bolsonaro e constatou que existem erros e acertos, mas que o pilar para o crescimento sustentável do Brasil é a aprovação da Reforma da Previdência.

Segundo ele, o governo Bolsonaro possui erros e acertos, mas possui uma agenda econômica excelente, como a privatização, tentativa de simplificação tributária, tentativa de aprovar a Reforma da Previdência, equipe econômica qualificada, além da participação dos generais, que é muito boa. Porém, existem muitos ruídos e problemas. “A questão das crises internas e o uso de redes sociais geram polêmicas desnecessárias”.

O ponto central da palestra foi a questão da reforma da Previdência, que para Nogueira, é o pilar do crescimento do país. “Bolsonaro terá que ter articulação política suficiente para aprová-la. O crescimento depende da confiança, e os investidores a terão; depende das contas públicas equilibradas e a Reforma ajuda nisso; depende também do consumo e investimento, que crescerão na medida em que as pessoas ganhem confiança. Então, é um círculo virtuoso”.

O otimismo do palestrante foi contagiante e ele chamou a atenção para que todos mantenham o foco nas questões internas, mesmo com a notícia ruim da desaceleração mundial. “O Brasil é maior do que qualquer governo. Quem faz o dia a dia da economia é o setor privado e a grande notícia é que os empresários aprenderam com a última crise. Quem é inovador sempre terá mercado. As oportunidades são muito grandes para o empresário que tem boas ideias e que está disposto a investir no Brasil”.

Nogueira interagiu com o público e os questionou sobre como eles acham que estarão os negócios daqui a um ano. “Quase 95% disse que os negócios estariam melhores e mais de 90% também aprova a Reforma da Previdência, porém uma parte apoia o projeto original e outra parte com ajustes, o que mostra que a batalha sobre esses ajustes no congresso será bem intensa”, finalizou.

O presidente da Apras, Pedro Joanir Zonta, também destacou a importância da aprovação da Reforma. “Para que o Brasil volte a crescer é essencial a mobilização da sociedade e dos empresários para que a reforma da previdência seja votada no Legislativo, considerando a proposta do governo, que estabelece isonomia entre os trabalhadores da iniciativa privada e pública”, destacou Zonta.

O presidente também está otimista com o novo governo e com a economia do país. Ele falou aos visitantes da feira sobre a melhora do cenário econômico e político e ressaltou que este é o momento do setor se preparar para voltar a crescer e a investir no país.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, também marcou presença no evento e falou sobre a importância do segmento para a economia. “O setor supermercadista do Paraná é reconhecido como um dos mais importantes no país, temos grupos que se destacam, faturam bilhões e geram empregos. Uma feira assim consolida todo o trabalho de um setor que gera muito emprego e movimenta a nossa economia”.