Foram reabertos na última quarta-feira (8/4) o Mercado Municipal e do Mercado Regional Cajuru. Os dois estabelecimentos funcionam com restrições e ampliação dos cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Ambos apresentaram planos de ações que ampliam o cuidado das pessoas na hora da compra, o que permitiu a reabertura.

“Os mercados não poderiam mais ficar fechados! Mesmo com algumas restrições nós os reabrimos para que a população possa comprar o que mais precisa”. Disse o prefeito Rafael Greca.

Para evitar aglomerações, há controle na entrada permitindo, ao mesmo tempo, o limite de 200 pessoas no Mercado Municipal e de 40 pessoas no Mercado Regional Cajuru. Caso o número limite seja alcançado, serão organizadas filas, com marcação no solo, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros.

Também há restrições no número de permissionários e funcionários trabalhando dentro dos dois estabelecimentos.

Proteção

Os dois mercados dispõem de lavatórios de mão, papel toalha, bem como álcool em gel 70% de fácil acesso na entrada e dentro dos boxes. Também foram redobrados os cuidados de limpeza e higiene nos banheiros dos estabelecimentos.

Os permissionários também reforçaram os cuidados. Estão usando máscaras e luvas e se comprometeram a repassar informações de prevenção contra o novo coronavírus.

Outra medida é a restrição da venda do produto a granel e oleaginosas (nozes, castanhas, avelãs, etc). Só serão permitidas vendas de grãos que precisam ser cozidos no preparo, como feijão, lentilha, grão de bico, etc.

Páscoa

No período da Páscoa, somente o setor de pescados estará com os boxes fechados. Os funcionários das peixarias farão atendimento via delivery ou take away, que é a entrega do produto na porta do mercado. Depois da Páscoa, o setor de pescado reabre normalmente e obedecerá às novas regras dos mercados.

Os restaurantes do Mercado Municipal e do Mercado Regional Cajuru funcionarão somente pelo sistema de delivery ou take away. As lanchonetes também farão entrega em domicílio ou retirada no local, mas terão a opção de atender presencialmente, desde que obedeçam o distanciamento entre pessoas e haja espaço entre as mesas.

Capao Raso

O Mercado Municipal Capão Raso, junto ao terminal do bairro, também foi reaberto e vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 19h. O mercado fica no antigo Shopping Popular, que está sendo reformado. O espaço conta com 100 lojas, 10 quiosques e um Armazém da Família e vem recebendo várias melhorias, como pintura, troca de lâmpadas e adequação da praça de alimentação. O acesso de clientes é limitado a 150 e vigilantes fornecem álcool em gel 70% aos visitantes que entram e saem do local. A praça de alimentação está com o acesso às mesas bloqueado e os lojistas podem vender somente no balcão e por delivery.

Horários

Mercado Municipal – A abertura dos BOXs e lojas será facultativa para os estabelecimentos e seguirá o horário de funcionamento habitual: de terça à sábado das 8h às 18h, domingo das 8h às 13h (restaurante até 15h) e segundas-feiras das 8h às 14h.

Sexta-feira Santa: das 8h às 13h

Mercado Regional Cajuru: Terça à sexta das 8h às 18h. Sábado das 7h às 18h. Domingo das 7h às 12h.

Sexta-feira Santa: das 8h às 14h.