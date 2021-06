Você sabe como usar o marketing de dados para aumentar as vendas? Primeiramente, é importante saber o que significa essa prática. Na comunicação, marketing de dados diz sobre utilizar os dados do cliente para entregar mensagens mais personalizadas, relevantes e eficazes.

Trata-se de uma ferramenta capaz de fortalecer a relação do público com a sua marca, já que as tomadas de decisão são baseadas em informações sólidas. Tendo isso em vista, as chances de seu cliente migrar para a concorrência diminuem expressivamente.

Entender seu público é o melhor caminho

Quando você entende as necessidades do seu público é possível adaptar uma estratégia de marketing mais assertiva. Assim, apoiada em informações relevantes das preferências e interesses de seus clientes, sua campanha tem uma chance maior de sucesso.

Essa fonte de dados faz com que as tomadas de decisão sejam mais benéficas na construção do relacionamento com o consumidor. As vantagens são inúmeras, pois constroem experiências positivamente marcantes em todos os cenários.

Segundo estudo publicado pela Gartner, a média de marcas que investem em marketing personalizado por dados é de 68%. Dentre essas empresas, 14% faz uso da verba disponível para investir nessa ferramenta.

As possibilidades criadas pelo marketing de dados otimizam as estratégias, entregam tendências do seu público e como ele pode consumir ao longo da jornada de compra. Ao combinar os dados do consumidor, você tem informações qualificadas sobre estilos de vida e comportamentos.

Nesse sentido, o marketing de dados permite monitorar os resultados por meio de cruzamento de dados e pelos indicadores-chave de desempenho (KPI’s).

Mais vantagens do marketing de dados

Com a extração, organização e análise dos dados coletados, a empresa que utiliza o marketing de dados pode obter mais benefícios ainda. Confira alguns:

– Identificação de grupos de clientes: de clientes leais até novos clientes e possíveis compradores;

– Criação de segmentos de clientes, detalhados em dados demográficos, comportamentos ou até mesmo interesses pessoais;

– Criação de mensagens altamente personalizadas para clientes atuais e potenciais;

– Determinação do melhor canal possível e horário para engajar os clientes;

– Melhora da eficiência na comunicação, evitando desperdiçar tempo e dinheiro enviando campanhas para aqueles que provavelmente não responderão;

– Criação de pacotes para clientes fidelizados;

– Melhora no atendimento ao consumidor, fornecendo à equipe de suporte uma visão geral das interações do cliente com sua marca.

