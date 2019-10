Autora: Juliana Dantas

Até onde o amor nos faz ser cúmplices das coisas mais terríveis?

Vista de fora, a vida de Ana e Gael parecia muito próxima da ideal: a casa perfeita, em frente à praia, planejada com esmero por ele; os dias sossegados de uma família um tanto introspectiva, mas íntima.

A antiga atração irresistível que sentiam um pelo outro havia se transformado em algo muito diferente. Tão imprevisíveis quanto os humores do mar, as circunstâncias haviam exigido deles a maior das intimidades. Juntos, compartilhavam um grande segredo.

Toda essa suposta tranquilidade foi imediatamente abalada com a chegada de misteriosos vizinhos. Desde que Ana avistara aquela mulher desconhecida aos prantos na praia, o castelo de areia que havia construído para si começou a desmoronar. O mar revolto e impetuoso de que tinha tanto medo desde criança agora lhe cobrava que verdades assustadoras fossem reveladas.

Não havia mais como fugir.