empresas do Grupo América Móvil, se unem para realizar a Campanha “Voluntariado Final de Ano 2016”. A iniciativa, que atende crianças, jovens e idosos, acontecerá com a participação dos colaboradores das três empresas. A campanha que tem como mote “Juntos temos um poder gigante”, teve início no dia 11 de novembro e incentiva os colaboradores a adotar cartas com pedidos de Natal. Assim como nos anos anteriores, em Curitiba existem duas opções: adoção de cartas vindas de instituições parceiras do programa de voluntariado do grupo ou cartas da campanha Papai Noel dos Correios. Este é o quinto ano que o Instituto participa da Campanha Papai Noel dos Correios. Já em relação às instituições, a previsão é atender 84 estabelecimentos em 77 cidades – com um total de 7000 pessoas beneficiadas. As instituições participantes da ação emCuritiba é a Assoc Pais Func Centro Mun Educ Infantil Vila Torres e Acridas. A realização da Campanha ocorreu em 15 de dezembro.

Já os participantes que escolherem a cartinha do Correios deverão seguir o pedido descrito.

“Os colaboradores das empresas estão juntos novamente para fazer o bem! Acreditamos no potencial dos nossos colaboradores e na vontade que eles têm de fazer a diferença. A prática da responsabilidade social está diretamente incorporada aos valores das empresas. Mais do que incentivar as doações com a campanha de voluntariado, queremos ajudar a construir um amanhã gigante, e juntos sabemos que é possível transformar”, enfatizou Daniely Gomiero, Vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel e responsável pela área de responsabilidade corporativa das três marcas.