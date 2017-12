As inscrições para a próxima edição do casamento coletivo organizado pelo Programa Justiça no Bairro estarão abertas de 8 a 16 de janeiro, em unidades do Sesc de Curitiba e São José dos Pinhais.

Promovido pelo Poder Judiciário, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e o Sesc, o evento será coordenado pela desembargadora Joeci Machado Camargo, na Arena da Baixada, no dia 23 de janeiro, para atender casais de Curitiba e Região Metropolitana.

“Será mais uma ação de suma importância dentro do Programa Justiça no Bairro para valorizar ainda mais a cidadania de centenas de pessoas, consumar e legalizar a situação de inúmeros casais em toda a região”, disse a desembargadora.

Além da união legal dos casais, o evento oferece serviços gratuitos de cidadania, tais como atendimento jurídico, orientações ante a ações propostas – nas áreas Cível (interdição/curatela), Família (divórcio, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, reconhecimento de paternidade/maternidade, reconhecimento e dissolução de união estável, restabelecimento de sociedade conjugal, tutela e alvarás – levantamento de valor pós mortem), registros públicos (retificação de registro civil e outros), além da expedição imediata de documentos.

As inscrições para participar do casamento coletivo podem ser feitas em quatro unidades do Sesc:

• Sesc Portão (Rua João Bettega, 770)

• Sesc da Esquina (Rua Visconde Rio Branco, 969)

• Sesc Água Verde (Avenida República Argentina, 944)

• Sesc São José dos Pinhais (Avenida Rocha Pombo, 2864).