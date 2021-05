Roupas, bolsas, malas de viagem, mochilas, pastas, produtos infantis, carteiras e acessórios de diversas marcas nacionais e internacionais. Quem entrar na Inovathi que acaba de ser inaugurada no Shopping Estação vai se encantar com a variedade de produtos e com o design do espaço, que é clean e moderno.

São mais de 20 anos de mercado e 70 lojas no Brasil. A Inovathi possui o conceito de “moda inteligente”, ou seja, sua equipe pensa em cada produto regionalmente, e procura aliar o bom gosto e o bom senso.

Para quem quiser conhecer, a loja já está aberta e fica no Piso 1 do Shopping Estação.

Ambiente seguro

Para a segurança dos consumidores, colaboradores e parceiros, o Shopping Estação segue um rigoroso protocolo de segurança, como a aferição da temperatura nas entradas, uso de tapete higienizador de calçados, acionamento automático da cancela do estacionamento, totens de álcool gel em pontos estratégicos, sinalização de mesas desativadas e disponibilização de pias na praça de alimentação, faixas que delimitam o distanciamento correto e reforço na limpeza diária.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br