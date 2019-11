Sistema Fiep, pelo Senai no Paraná, oferece cursos técnicos que ainda podem ser iniciados em 2019

O Paraná é líder na produção industrial brasileira e teve um crescimento 6,5%, de janeiro a agosto deste ano, segundo IBGE. A indústria em expansão já emprega mais de 760 mil pessoas em todo o estado. Com a demanda, estão surgindo oportunidades de trabalho em todo o Paraná e, para suprir essa necessidade o Sistema Fiep, através do Senai, oferece cursos técnicos que podem ser iniciados ainda em 2019. “Os cursos do Senai são voltados para as necessidades da indústria e aliam teoria e prática. As empresas valorizam as pessoas que estão constantemente em busca de novos conhecimentos e esses cursos são ideais para a construção desse percurso. Os cursos técnicos dão acesso às novas tecnologias, novos conhecimentos e coloca os profissionais em vantagem no momento de uma contratação”, analisa Vanessa Frason, gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep.

Em Curitiba, estão sendo oferecidos cursos técnicos em automação, desenvolvimento de sistemas, eletromecânica, edificações, entre outros, até o dia 23 de dezembro. Os cursos são semipresenciais e podem ser encontrados no site www.cursocertosenai.com.br. Para dúvidas e matrículas, entre em contato pelo telefone 0800 648 0088.

Técnicos semipresenciais em Curitiba

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Campus da Indústria

Inscrições até 22/nov

Técnico em Eletromecânica

Colombo

Inscrições até 25/nov

Técnico em Eletromecânica

CIC

Inscrições até 25/nov

Técnico em Edificações

Campus da Indústria

Inscrições até 29/nov

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Celso Charuri

Inscrições até 09/dez

Técnico em Vestuário

Campus da Indústria

Inscrições até 12/dez

Técnico em Edificações

Campus da Indústria

Inscrições até 13/dez

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Campus da Indústria

Inscrições até 13/dez

Técnico em Mecânica

CIC

Inscrições até 16/dez

Técnico em Automação

Celso Charuri

Inscrições até 23/dez