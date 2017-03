Em todas as tribos primitivas a água simboliza a vida, a vida é baseada na água; o corpo humano é feito de oitenta e cinco por cento de água. E a vida dos animais, das árvores, dos homens e dos pássaros – toda a vida depende da água. Por isso, a água sempre foi um dos elementos básicos de veneração, assim como o sól. Ambos eram respeitados como deuses, e ainda hoje continuam sendo metáforas significativas.

A água representa diversas coisas, por exemplo, ela não possui forma própria, mas ainda assim pode tomar qualquer forma. Você a coloca em um vaso, ela terá a forma do vaso; a coloca em um copo, irá tomar a forma de copo. É infinitamente ajustável. Nisto está sua beleza: não possui nenhuma rigidez. Os homens também deveriam ser assim, pouco rígidos, fluídos como a água, e não duros como o gelo.

A água vai sempre em direção ao mar. Onde quer que esteja, seu movimento é sempre em direção ao mar, rumo ao infinito.

Os homens deveriam ser como a água, sempre se movendo em direção ao divino. A água permanece pura se tiver em movimento, fluindo, mas se torna impura e estagnada se ficar dormente. Assim deveriam ser os homens e suas consciências, sempre fluindo, se movendo, nunca ficando travados.

É por ficarem travados que as pessoas se tornam sujas e impuras. Se o fluxo é contínuo e a pessoa está sempre pronta para se mover de um momento para outro momento, sem qualquer hesitação, sem carregar o fardo do passado, permanecerá inocente e pura.