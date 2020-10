O nome do prefeito Rafael Greca para a reeleição foi lançado oficialmente na convenção realizada no último dia 31 de agosto, no salão do Palácio Garibaldi, no Alto São Francisca o Partido Democratas (DEM) lançou a candidatura do prefeito Rafael Greca à reeleição. O evento seguiu as recomendações previstas no protocolo da Secretaria Municipal de Saúde em relação à covid-19.

Na ocasião, também foram apresentados e escolhidos os candidatos que vão concorrer ao cargo de vereador de Curitiba pelo partido.

Em seu discurso Greca listou as conquistas de sua gestão e acompanhou um vídeo em que a população reconhece os avanços proporcionados por sua administração, falando que: “das pedras que nos atiraram nós pavimentamos os caminhos. Há asfalto novo, mas também há remédios em abundância nos 108 postos de Saúde. As 9 UPAS funcionam inteiramente. Os hospitais não têm nenhuma dificuldade, mesmo em tempo de pandemia”.

Greca destacou seu trabalho de modernização garantindo ter oferecido o melhor à sua cidade. E destacou a administração como estando preparada “para a cidade inteligente que somos. Para erguer uma pirâmide solar e uma usina de gás metano sobre o aterro da Caximba”.

Por fim conclamou a união de todos em um esforço conjunto para beneficiar a cidade e sua gente. lembrando que “os semeadores somos nós. Os que fazem os desertos não nos impedirão de colher flores e frutos. Convido todos os que amam a paz política a virem somar conosco pelo bem de Curitiba, do Paraná e do Brasil”.

E como de costume participou do encerramento da convenção entoando o Hino de Curitiba.