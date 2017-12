Ao lado do o secretário de Comunicação, Marcelo Cattani, o prefeito Rafael Greca recebeu neste dia oito de dezembro, editores e diretores dos jornais de bairro de Curitiba.

O encontro foi no Salão Brasil, da Prefeitura, acompanhado de um café da manhã.

Destacando a importância da parceria com os jornais no sentido de democratizar o acesso às informações públicas, o prefeito reconheceu a importância destes veículos, em especial, por seu contato direto e mais próximo da população da cidade.

Greca foi enfático afirmando que “vocês são o sustentáculo da minha comunicação, pois vocês estão perto do povo. E o prefeito deve estar onde o povo está”.

Contando também com a presença do vice-prefeito, Eduardo Pimentel, estiveram representando os jornais o presidente da Ajorb-PR (Associação dos Jornais de Bairro do Paraná), Adilson da Costa Moreira, o proprietário do jornal Água Verde, José Gil e o presidente da AJBC, Brayan Schellin.

Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido à frente da administração municipal e retribuindo o apoio recebido, a direção da Ajorb entregou um diploma reconhecendo Greca como o melhor prefeito do Brasil neste ano. O certificado também posiciona Curitiba como a capital mais democrática do Brasil na área de comunicação e na relação institucional com a imprensa dos bairros.

No balanço de seu primeiro ano de administração Rafael Greca lembrou que “no início do ano, pegamos a prefeitura com um rombo de R$ 2,1 bilhões no orçamento, dívidas de R$ 1,2 bilhão, bairros abandonados, serviços à beira de fechar, medicamentos em falta, obras e manutenção paradas, fornecedores insatisfeitos, salários sob risco, desleixo com o transporte público, planejamento inexistente. Uma Curitiba quase apagada”.

Com a implantação de diversas medidas de austeridade adotadas pela gestão municipal a situação foi contornada e para o ano que vem, foram anunciados novos investimentos na cidade.