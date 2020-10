Candidato à reeleição pelo DEM, prefeito inicia sua campanha e irá se comunicar com a população, principalmente, por suas redes sociais

A campanha eleitoral de 2020 começa neste domingo, dia 27. Candidato à reeleição pelo Democratas (DEM) no pleito de 15 de novembro, o prefeito Rafael Greca utilizará todos os veículos e plataformas digitais existentes – permitidos pela legislação e pelas regras sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus – para expor as conquistas de sua atual gestão e seus projetos futuros para Curitiba.

As redes sociais serão as principais vias de comunicação de Greca com a população, assim como os programas eleitorais de rádio e televisão. Os programas terão objetivo de apresentar as medidas tomadas para combater a covid-19 e as realizações da gestão para a cidade de Curitiba, que voltou a ser referência e está bem-cuidada.

As promessas foram e estão sendo cumpridas, a casa foi arrumada e as finanças estão em dia. “Sou curitibano e aprendi com meu avô, Manoel Valdomiro, a amar Curitiba e a lição de que nós somos o bem que nós fazemos. O amor é a condição da minha missão. Prometi entregar a cidade melhor, mais bonita e mais justa do que quando a recebi. A casa está arrumada e Curitiba, recuperada”, disse Greca.

Um dos pilares da gestão de Rafael Greca, o Vale do Pinhão, tornou Curitiba referência em inovação e assumiu a condição de Cidade Inteligente com reconhecimento mundial. O atual prefeito busca dar sequência ao seu legado urbanístico e, para isso, desenvolveu entre outros projetos, o Bairro Novo da Caximba, a modernização da linha de transporte coletivo Inter 2 e do Ligeirão Norte-Sul, além de avançar com melhorias nas áreas de Saúde, Educação e Segurança, com a implantação da Muralha Digital.

“Os semeadores somos nós. Os que fazem os desertos não nos impedirão de colher flores e frutos. Eu peço que me deixem continuar servindo Curitiba. Fiquem comigo. Me permitam fazer direito o ofício de prefeito e oferecer toda a minha energia para levar essa grande cidade a um futuro ainda melhor”, afirmou Greca.

Para esta eleição, Rafael Greca segue em parceria com o vice-prefeito Eduardo Pimentel e sua coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante” reúne os partidos DEM, PSD, PP, PSB, PTB, PSC, Republicanos, Cidadania, PMN e PRTB.

Compromisso nacional do DEM

O diretório nacional do Democratas lançou uma carta compromisso para que todos os candidatos a prefeito do partido assumam responsabilidades com o cargo que pretendem ocupar.

O prefeito Rafael Greca é signatário do documento, que reforça obrigações com a responsabilidade fiscal, a eficiência, a transparência, o combate à corrupção, a valorização da agenda social, a sustentabilidade, a inovação e a verdade, que preconiza o trabalho apenas com a realidade dos fatos e, jamais, fazer uso de fake news ou desinformação.

“Eu apoio, assinei e vejo com entusiasmo a iniciativa do DEM. É um compromisso com a ética e a boa política, que ratifica o que já praticamos em Curitiba”, apontou Greca.

A carta compromisso será registrada em cartório e divulgada em todos os canais de comunicação do DEM. Trata-se de um documento oficial, que o cidadão poderá usar para cobrar os candidatos sempre que julgar necessário.

__________________________________________________________

Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante

DEM – PSD – PP – PSB – PTB – PSC – Republicanos – Cidadania – PMN – PRTB

Prefeito Rafael Greca

Vice Eduardo Pimentel