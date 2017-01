Autora: Sarah Mlynowski

Editora Galera Júnior

Desde que se mudaram para a nova casa com os pais, os irmãos Abby e Jonah, de 10 e 7 anos respectivamente, descobriram um mundo novo. É que o porão do novo lar guarda um espelho mágico que, vez ou outra, suga a dupla para dentro de um conto de fadas. Nos três primeiros livros da série “Era outra vez”, os pequenos promoveram uma certa desordem nas histórias de Branca de Neve, Cinderela e Pequena Sereia. Agora, em “A festa dos sonhos”, que chega às livrarias no fim de janeiro pela Galera Junior, eles vão se embrenhar pelo universo da Bela Adormecida.