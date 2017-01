O Dia Nacional do Fusca, um dia especial para os apaixonados por fuscas e derivados foi comemorado no último dia 22 no pátio da SOCIESC, na BR 116, Linha Verde, no Pinheirinho.

Como atrações, além da Praça de Alimentação foram realizadas atividades entre elas a venda de peças, sorteio de brindes, espaço recreativo para crianças (sem fusca, é claro).

O pátio ficou totalmente lotado e alegria rolou solta em meio aos infinitos fuscas que atendiam a todos os gostos.