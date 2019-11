Destaque da página social este mês o jovem Estevão ao lado da presidente Mabel. O dedicado estudante provou mais uma vez sua capacidade ao ser aprovado em 3º lugar geral na PUC e 1º no curso de Engenharia Química.

Morador do CIC, Aluno da Escola Municipal Otto Bracarense, foi bolsista no Bom Jesus. Ficou 1 ano na Bélgica patrocinado como intercambista do Rotary Cidade Industrial, voltou da Bélgica em junho deste ano.