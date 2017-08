A cada minuto pelo menos uma carteira de identidade é expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná (IIPR). Levantamento do órgão mostra que desde janeiro o número de novos documentos de RG (Registro Geral) emitidos ultrapassa a marca de 419 mil. Em todo o ano passado foram cerca de 550 mil. “Os números demonstram que a atuação do IIPR vem crescendo consideravelmente. Em comparação ao mesmo período do ano passado produziu pouco mais de 380 mil documentos”, destaca o diretor do Instituto de Identificação, Marcus Michelotto.

Metade dos atendimentos concentra-se em Curitiba e região. O restante é pulverizado pelo Interior do Estado. De acordo com a direção do Instituto, uma das dificuldades é o não comparecimento das pessoas que fazem o agendamento pela internet – cerca de 30% do volume previsto para o dia nos postos. “Isso atrapalha o serviço prestado à população”, afirma Michelotto.

Grandes eventos

Somente durante os mutirões da cidadania organizados pelo Governo do Estado em várias cidades do Paraná foram emitidos cerca de 20 mil documentos de identidade em pouco mais de sete meses.

Estes números se devem à participação do Instituto de Identificação em diversas ações cidadãs que acontecem por todo o Estado, como o programa Justiça nos Bairros, a feira Paraná Cidadão e o Mutirão no Posto.

A orientação do Instituto para quem precisa do RG é fazer o agendamento online pelo site www.institutodeidentificacao.pr.gov.br, a partir das 9h, de segunda a sexta-feira.