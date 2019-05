Danielle Balão Lucas, moradora do Capão Raso, este mês chegou ao limite de sua paciência ao registrar três acidentes na esquina de sua casa atingindo até o seu portão.

O local “sinistro” é no cruzamento das Ruas Fátima Bark com Frei Teófilo. Há quase 40 anos morando no local Danielle disse que não tem como acostumar com os acidentes sempre aconteceram ali: “porém, ultimamente, devido ao crescimento do bairro e consequente aumento de veículos na região, os acidentes aumentaram. O problema se agrava ainda mais por ser próximo a duas escolas. Durante a entrada e saída de alunos, é muito difícil e perigoso atravessar a rua nesse cruzamento. Já tentamos solicitar melhorias por meio de vereadores, mas já se passaram alguns anos e, até agora, nada aconteceu”

Consciente de seus deveres, ela leva sua sugestão: “Eu penso que melhorar a sinalização por meio de tartarugas possa ser uma opção”.

E os acidentes envolvendo carros e uma bicicleta estão nos vídeos e fotos que, mesmo sem muita qualidade, comprovam o texto acima.