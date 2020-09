Neste compasso de “espera e trabalha”, a pandemia continua influenciando a vida de todos. As ruas com menos movimento, o turismo parado que começa a ser reinventado, e o fundamental comércio em geral espalhado pelas principais vias da cidade está emergindo aos poucos para receber sua clientela.

Um dos exemplos mais vivos desta realidade é a tradicional Feira do Largo da Ordem, em Curitiba, vai funcionar em sistema de rodízio e agora também aos sábados, sempre a partir das 9h.

Reaberta depois de cinco meses sem nenhuma atividade, a Feira do Largo da Ordem de Curitiba também vai funcionar aos sábados. A medida busca evitar aglomerações na feirinha que, tradicionalmente, ocorre aos domingos.

A decisão foi tomada pela prefeitura de Curitiba que, por causa da pandemia do novo coronavírus, dividiu a feirinha em dois dias.

O prefeito Rafael Greca comemorou a reabertura pelas redes sociais: “Largo da Ordem vive agora, aos sábados e domingos, sua Feira de Artesanato com desenho novo. O layout das barracas, com distanciamento sanitário, respeitando as fachadas históricas e mantendo livres os pavimentos com acessibilidade e passarela de cimento alisado”.

Conforme a prefeitura de Curitiba, a Feira do Largo da Ordem vai funcionar, tanto aos sábados como aos domingos, sempre a partir das 9h. Dessa forma, a feira, que está funcionando em sistema de rodízio entre os artesãos, pode dar ainda mais espaço aos profissionais.