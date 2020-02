Enquanto a maioria dos alunos da rede estadual do Paraná volta às aulas em 5 de fevereiro, os estudantes das escolas que a partir de 2020 serão exclusivamente de Educação em Tempo Integral (ETI) retomarão os estudos no dia 10 do mesmo mês. De 3 a 7 de fevereiro, as equipes dessas instituições vão passar por formação específica relativa aos novos modelos gestão e também pedagógico.

Os dias 15 de maio e 20 e 21 de julho, reservados ao Estudo e Planejamento no Calendário Escolar 2020 regular, serão dias letivos normais para os alunos e para as equipes das escolas de Tempo Integral. Nas unidades de ETI esse trabalho está concentrado em fevereiro.

Durante o ano, os profissionais desses colégios terão diversas formações para adaptação do novo modelo às suas realidades, com oficinas relacionadas ao componente curricular Projeto de Vida, ações voltadas para o protagonismo juvenil e orientações relativas à gestão escolar.

As escolas em tempo integral funcionarão em turno único. São nove aulas por dia, com uma hora de almoço e dois intervalos de 15 minutos, totalizando nove horas diárias de atividades e 45 horas semanais.

